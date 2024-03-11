Суд освободил из-под домашнего ареста бывшего вице-президента РЖД Акулова

Бывшего вице-президента по пассажирским перевозкам РЖД Михаила Акулова и руководителя ООО "Мехпрачечная СвЖД" Андрея Воронина освободили из-под домашнего ареста, назначив им запрет на совершение определенных действий.
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