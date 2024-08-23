Полное погружение: владельца клиники помощи наркозависимым поймали «под кайфом» в Петербурге

Владелец клиники по борьбе с наркозависимостью попался полиции в состоянии измененного сознания. Вместе с мужчиной находилась опьяненная наркотиками барышня, которая оказалась младше него почти в два раза.
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