Новый метод сканирования легких показывает эффект лечения в реальном времени Ученые из Великобритании разработали новый метод сканирования легких, который позволяет в реальном времени наблюдать, как лечение влияет на их функцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии