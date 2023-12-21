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RS: Украине нужно признать утрату территорий для достижения мира

RS: Украине нужно признать утрату территорий для достижения мира

Украине стоит признать потерю территорий для урегулирования конфликта. С таким заявлением выступили обозреватели Responsible Statecraft, приведя в пример действия Финляндии во время советско-финской войны.

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