RS: Украине нужно признать утрату территорий для достижения мира

Украине стоит признать потерю территорий для урегулирования конфликта. С таким заявлением выступили обозреватели Responsible Statecraft, приведя в пример действия Финляндии во время советско-финской войны.
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