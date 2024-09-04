Как «Гранель» взятки давала: зять Назарова нашел способ решать финансовые вопросы

В редакцию УтроNews поступила пачка документов - служебных записок с эмблемой «Гранели», адресованных президенту ГК - зятю премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшату Нигматуллину, что на сегодня уже проходит фигурантом уголовного дела о даче взяток.