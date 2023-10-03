Кровавый культ: ТОП-10 фильмов про маньяков и серийных убийц

Истории о Джеке-потрошителе, Андрее Чикатило, Генри Ли Лукасе, Чарльзе Мэнсоне и многих других убийцах, прославившихся на весь мир леденящими кровь преступлениями, парадоксально интересны кинозрителю настолько, что триллер как жанр, пожалуй, стал бессмертным.