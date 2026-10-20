Осадки ожидаются утром и в первой половине дня, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму. В ведомстве рекомендуют не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших, водителям — быть предельно осторожными на дороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.