Осадки ожидаются утром и в первой половине дня, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму. В ведомстве рекомендуют не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших, водителям — быть предельно осторожными на дороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
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