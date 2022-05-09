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Запад решил ограничить России поток долларов, но споткнулся... Теперь их просто девать некуда

Запад решил ограничить России поток долларов, но споткнулся... Теперь их просто девать некуда

фото с сайта news.maanimo.comВсё, что у нас делается положительного делается по третьему закону Ньютона, в ответ на действия Запада! Путин не раз проявлял свою осведомлённость в их ненависти к нам, за многие века история таких фактов много накопила! Говорить об этом и готовится к очередному акту открытой враждебности (программа импортозамещения) не одно и то же.

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