Запад решил ограничить России поток долларов, но споткнулся... Теперь их просто девать некуда

фото с сайта news.maanimo.comВсё, что у нас делается положительного делается по третьему закону Ньютона, в ответ на действия Запада! Путин не раз проявлял свою осведомлённость в их ненависти к нам, за многие века история таких фактов много накопила! Говорить об этом и готовится к очередному акту открытой враждебности (программа импортозамещения) не одно и то же.