Politico: при победе на выборах Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток

ВАШИНГТОН, 2 июля, ФедералПресс. Кандидат в президенты США Дональд Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для некоторых стран альянса в случае победы на выборах в ноябре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии