Слепые увидят свет: технологии Neuralink идут на прорыв

На этой неделе стартап Илона Маска Neuralink с гордостью объявил о том, что их инновационный имплантат Blindsight получил статус «прорывного устройства» от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
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