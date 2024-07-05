Вашана Сап Кэмп и Август: Андрей Клюкин рассказал про фестивали, которые пройдут на поле "Дикой Мяты" летом 2024 года

Руководитель компании J Group, основатель и генеральный продюсер фестиваля "Дикая Мята" и арт-кэмпа "Дикая Мята" Андрей Клюкин рассказал Тульской службе новостей про большие мероприятия, которые пройдут на поле "Дикой мяты" летом 2024 года.
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