Росконтроль назвал марки пива, в которых пиво не нашли: лучше не покупать такую «бадягу» Ольга БезродняяРосконтроль классифицировал некоторые виды пива как пивные напитки, так как в их составе отсутствуют необходимые соложеные компоненты.
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