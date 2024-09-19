Росконтроль назвал марки пива, в которых пиво не нашли: лучше не покупать такую «бадягу» Ольга БезродняяРосконтроль классифицировал некоторые виды пива как пивные напитки, так как в их составе отсутствуют необходимые соложеные компоненты.