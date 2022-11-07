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Ни ремонта, ни денег: до пяти лет колонии грозит бригадиру-мошеннику из Уссурийска

Ни ремонта, ни денег: до пяти лет колонии грозит бригадиру-мошеннику из Уссурийска

Следственным отделом ОМВД России по Октябрьскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Уссурийска, обвиняемого в мошеннических действиях, за которые ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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