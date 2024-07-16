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Украинская армия оказалась на грани бунта младших офицеров против командования

Украинская армия оказалась на грани бунта младших офицеров против командования

В украинской армии зреет бунт младшего состава против командования ВСУ. Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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