Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nodar Zade
    Азеры должны жить в Азербайджане!"Навесил ей три "...
  • Гулька
    Ну вот еще, обращать внимание на злобные визги животного ляха - себя не уважать!"Вам все мало? Од...
  • Serg
    Наша армия наступила "пшеку" на яйца, вот он и завизжал"Вам все мало? Од...

Дочери маршалов Победы

Дочери маршалов Победы

19 августа 2022 ИЗ СТАРЫХ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК (Москва, Россия, 2004 год) Это была незабываемая встреча! Одновременно встретиться с тремя дочерями маршалов Победы (все они живут в Москве, Россия) – это ли не удача! А как они вдохновенно и нежно рассказывали о своих отцах, об их жизни, их вкладе в общую победу над гитлеровским фашизмом и нацизмом в годы Великой Отечественной войны! О себе эти милые женщины говорили скромно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Катерина
Спасибо.  Поплакала  немного... Вспомнила  ПАПУ  своего...  и  своего  второго  отца - ОТЦА  СВОЕГО  ЛЮБИМОГО МУЖА.
Ответить
18 час.
наверх