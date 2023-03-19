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Путин: Кризис на Украине — не единственный пример попытки Запада удержать власть

Путин: Кризис на Украине — не единственный пример попытки Запада удержать власть

Лидер Российской Федерации Владимир Путин указал на тот факт, что вызванный действиями западных держав и поддерживаемый ими конфликт на украинской территории оказался наиболее серьёзным, но не единственным примером желания не потерять доминирование.

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