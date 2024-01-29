Как стать проактивным: 10 советов по развитию самомотивации Проактивность – это инициативное мышление, когда человек чувствует себя автором собственной реальности: предлагает инициативы, ищет новые возможности для развития, создает для них обстоятельства и берет на себя ответственность за появление новых возможностей в своей жизни.