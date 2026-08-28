В Рязани 28 августа отключат электричество из-за повреждения ЛЭП

С десяти часов утра 28 августа в микрорайоне Соколовка города Рязани и прилегающих районах временно отключат электроэнергию в связи с проведением неотложных работ по замене опоры ЛЭП, повреждённой в результате наезда транспортного средства.
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