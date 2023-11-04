Я нашла самый чудесный домик в России. Он стоит прямо в лесу. Заглянем внутрь?

Представьте ситуацию: вы просыпаетесь дождливым октябрьским утром в уютном загородном домике, завариваете ароматный чай с лимоном, достаете из шкафа мягкий плед, выходите на террасу и завтракаете на свежем воздухе.
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