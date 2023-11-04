Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • Алексей
    И здесь согласен😊Как просто заточи...
  • Алексей
    СогласенКак просто заточи...
  • Александр Терехов
    Будем считать что это очередное напоминание, а кому нибудь, не столь продвинутому, очень поможет.Как просто заточи...

Я нашла самый чудесный домик в России. Он стоит прямо в лесу. Заглянем внутрь?

Я нашла самый чудесный домик в России. Он стоит прямо в лесу. Заглянем внутрь?

Представьте ситуацию: вы просыпаетесь дождливым октябрьским утром в уютном загородном домике, завариваете ароматный чай с лимоном, достаете из шкафа мягкий плед, выходите на террасу и завтракаете на свежем воздухе.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Опасное место. Убьют и никто не узнает.
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1 д.
Татьяна Цыганова
Красивый дом! Хозяева - молодцы, все сделали своими руками.
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12 час.

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