Испытание холодом: кардиолог Гаглошвили объяснил, как мороз влияет на сердце

В Москву и Петербург пришли морозы — погода поменялась на абсолютно зимнюю. Как реагирует наш организм на похолодание, если иногда шалит давление и сбоит сердце? фото: iStockphotoПохолодание до -15 ожидается в Москве в ночь на четверг, 19 декабря, сообщили синоптики «Фобоса».