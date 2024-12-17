Испытание холодом: кардиолог Гаглошвили объяснил, как мороз влияет на сердце

В Москву и Петербург пришли морозы — погода поменялась на абсолютно зимнюю. Как реагирует наш организм на похолодание, если иногда шалит давление и сбоит сердце? фото: iStockphotoПохолодание до -15 ожидается в Москве в ночь на четверг, 19 декабря, сообщили синоптики «Фобоса».
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