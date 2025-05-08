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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Ледоход на Оби за сутки прошел 20 километров

Ледоход на Оби за сутки прошел 20 километров

Скорость продвижения ледохода на Оби за сутки резко снизилась. По данным на 8 мая, голова, которая идет по реке к Ямалу, после поставленного накануне «скоростного рекорда» преодолела всего 20 километров, сообщили в ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

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