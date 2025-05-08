Ледоход на Оби за сутки прошел 20 километров

Скорость продвижения ледохода на Оби за сутки резко снизилась. По данным на 8 мая, голова, которая идет по реке к Ямалу, после поставленного накануне «скоростного рекорда» преодолела всего 20 километров, сообщили в ГУ МЧС по ХМАО-Югре.
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