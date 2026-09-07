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Царьград

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Старые карты больше не действительны? По всему миру принята новая версия. В ней Россия совсем другая

Старые карты больше не действительны? По всему миру принята новая версия. В ней Россия совсем другая

Привычный нам глобус в плоском виде окончательно потерял статус неприкасаемой вещи. ООН поддержала новую картографическую проекцию, которая должна точнее показывать реальные размеры материков.

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