И вот этому бородатому шайтану чиновники выдали гражданство России?! Деньги застят глаза и разум российским чиновникам...

Новый россиянин рассказал для чего он получил российское гражданство и как он относится к России. Голосовой распространился по телеграмм-каналам, сообщается, что этим сообщением он ответил другому человеку на комментарий под постом о недавнем убийстве человека во Владивостоке Приводим расшифровку: -Еба*ая Русь.