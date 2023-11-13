Умер младший брат первого президента Казахстана Болат Назарбаев

Пресс-секретарь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай 13 ноября сообщил о смерти младшего брата первого президента республики, крупного казахстанского предпринимателя Болата Назарбаева.
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