Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 05 марта с 09.00 до 11.30 и с 13-00 до 16-30.
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Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 05 марта с 09.00 до 11.30 и с 13-00 до 16-30.