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Царьград

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Газ в Европе подорожал до максимума за четыре года

Газ в Европе подорожал до максимума за четыре года

Цены на газ в Европе поднялись к максимальным значениям почти за четыре года на фоне перебоев с поставками СПГ через Ормузский пролив и низких запасов перед отопительным сезоном.

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