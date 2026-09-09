Газ в Европе подорожал до максимума за четыре года

Цены на газ в Европе поднялись к максимальным значениям почти за четыре года на фоне перебоев с поставками СПГ через Ормузский пролив и низких запасов перед отопительным сезоном.
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