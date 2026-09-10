ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 2,65%

Европейский центральный банк повысил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, в том числе ставку по основным операциям рефинансирования — до 2,65%.
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