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ИА Регнум

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ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 2,65%

ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 2,65%

Европейский центральный банк повысил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, в том числе ставку по основным операциям рефинансирования — до 2,65%.

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