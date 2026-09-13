'Woman Unknown,' John Malkovich win big at Venice Film Festival

May el-Toukhy's "Woman Unknown" won the Golden Lion at the Venice Film Festival Saturday. Its star Mathilde Arcel also won for Best Actress.
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