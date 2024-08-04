В ЕС призвали Венесуэлу обнародовать протоколы президентских выборов

Страны Европейского союза, включая Испанию, Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Польшу и Португалию, требуют от Венесуэлы раскрыть все протоколы с избирательных участков в целях обеспечения прозрачности и честности проведения президентских выборов.
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