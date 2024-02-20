Глава "Умного города" Трофименко: строительство метро будут продолжать в Москве

Программу развития транспортной инфраструктуры Москвы, которую накануне представил мэр столицы Сергей Собянин, можно охарактеризовать комплексным подходом, потому что она затронет все аспекты транспортной системы.
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