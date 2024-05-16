Independent: Запад обеспокоенно смотрит на визит Путина в Пекин

Страны Запада с беспокойством смотрят на визит президента РФ Владимира Путина в Пекин, поскольку поездка главы российского государства в Китай означает углубление сотрудничества и партнерства между РФ и КНР.
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