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Independent: Запад обеспокоенно смотрит на визит Путина в Пекин

Independent: Запад обеспокоенно смотрит на визит Путина в Пекин

Страны Запада с беспокойством смотрят на визит президента РФ Владимира Путина в Пекин, поскольку поездка главы российского государства в Китай означает углубление сотрудничества и партнерства между РФ и КНР.

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