Учёные создали программируемый фотонный чип на основе ниобата лития, который обеспечит защиту связи от помех и ускорит внедрение 6G

Исследователи из Университета Твенте (Нидерланды) совместно с коллегами из Городского университета Гонконга разработали инновационный программируемый фотонный чип на базе тонкоплёночного ниобата лития (TFLN) — материала, который считается ключевым для развития фотонных технологий.
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