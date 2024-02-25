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Закон, порядок, государство

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Начальник штаба группировки войск «Центр» наградил военнослужащих за взятие Авдеевки

Начальник штаба группировки войск «Центр» наградил военнослужащих за взятие Авдеевки

В ходе награждения начальником штаба были вручены ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты.

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