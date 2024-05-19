Инновации, для которых нужно немного сойти с ума

История о том, как небольшая станкостроительная фирма начала выпускать лазерное оборудование мирового классаОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ Анна Цыганцова, генеральный директор компании «Лазеры и аппаратура»: «Наша цель в ближайшее время — стать лучшей станкостроительной компанией в России»читайте на monocle.
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