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Русская весна

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ВСУ утром нанесли удар по школе в селе Пришиб Запорожской области — Балицкий (ВИДЕО)

ВСУ утром нанесли удар по школе в селе Пришиб Запорожской области — Балицкий (ВИДЕО)

ВСУ утром нанесли удар по школе в селе Пришиб Запорожской области, сообщил Балицкий. В здании школы, где обучаются 170 детей, был расположен избирательный участок.

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