Экономист Гиринский: Росстат улучшит методику учета дохода пенсионеров с декабря

Как рассказал в беседе с ПРАЙМ доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, с декабря Росстат запустит новые формы статистического наблюдения за численностью пенсионеров и суммами назначенного им пенсионного обеспечения.
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