Разведчики отряда «Тигр» испытали в районах проведения СВО новый БПЛА

Разведчики добровольческого отряда «Тигр» испытали в районах проведения специальной военной операции (СВО) новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разработанный на одном из предприятий Приморского края.
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