❗️ В Красногвардейском районе пройдёт плановая утилизация боеприпасов Как сообщают в администрации района, боеприпасы будут утилизировать сегодня в 13:00 в окрестностях пгт Октябрьское.
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❗️ В Красногвардейском районе пройдёт плановая утилизация боеприпасов Как сообщают в администрации района, боеприпасы будут утилизировать сегодня в 13:00 в окрестностях пгт Октябрьское.