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Царьград

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Военные России применили по оборонному заводу на Украине инновационное оружие. Что известно

Военные России применили по оборонному заводу на Украине инновационное оружие. Что известно

Министерство обороны России официально подтвердило, что удар по оборонному предприятию "Мотор Сич" в Запорожье был нанесён новейшими супербомбами.

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