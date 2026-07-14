Эквадор: по меньшей мере один человек был убит после того, как неизвестные вооруженные люди сели в общественный автобус и открыли огонь по одному из пассажиров в секторе Мапасингу-Эсте в Гуаякиле около 07:30 по местному времени (12:30 по Гринвичу).
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