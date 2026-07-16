Военный эксперт Дандыкин: удары по портам Одессы лишили ВСУ возможности транспортировки топлива

Целью атак стало нарушение логистики противника МОСКВА, 16 июля, ФедералПресс. В ночь на 15 июля российская армия нанесла серию ударов по украинским портам в Черноморске и в районе Днепро-Бугского лимана.
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