«Очень хотели детей»: вдова Говорухина рассказала, почему не смогла стать матерью

Вдова режиссера Станислава Говорухина рассказала, почему не смогла подарить возлюбленному ребенка. Оба очень хотели иметь детей, но судьба распорядилась иначе — здоровье Галины Говорухиной оказалось слишком слабым, и выносить малыша она не смогла.