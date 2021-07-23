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«Очень хотели детей»: вдова Говорухина рассказала, почему не смогла стать матерью

«Очень хотели детей»: вдова Говорухина рассказала, почему не смогла стать матерью

Вдова режиссера Станислава Говорухина рассказала, почему не смогла подарить возлюбленному ребенка. Оба очень хотели иметь детей, но судьба распорядилась иначе — здоровье Галины Говорухиной оказалось слишком слабым, и выносить малыша она не смогла.

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