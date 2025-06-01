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1 июня жители северных регионов России могут увидеть северное сияние

1 июня жители северных регионов России могут увидеть северное сияние

Магнитная буря, которая обрушится на Землю 1 июня, может вызвать северное сияние, рассказал aif.ru рассказал астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев«1 июня начнется магнитная буря, северное сияние смогут увидеть жители северных регионов и средней широты.

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