ЕС ввёл санкции против гендиректора АНО «Диалог» Владимира Табака

В ЕС ввели санкции против гендиректора АНО «Диалог» Владимира Табака. Согласно заявлению в официальном журнале ЕС, под руководством Владимира Табака АНО «Диалог» якобы производит и распространяет пропаганду, поддерживающую действия России против Украины.
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