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Половина россиян готовы задуматься о покупке жилья только после снижения цен

Половина россиян готовы задуматься о покупке жилья только после снижения цен

Исследование, проведенное девелоперской компанией ССК, показало, на какую покупку готовы россияне в связи с отменой льготной ипотеки, повышением первоначального взноса и другими изменениями на рынке недвижимости.

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