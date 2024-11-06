Половина россиян готовы задуматься о покупке жилья только после снижения цен

Исследование, проведенное девелоперской компанией ССК, показало, на какую покупку готовы россияне в связи с отменой льготной ипотеки, повышением первоначального взноса и другими изменениями на рынке недвижимости.
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