Заключение по технической экспертизе дома будет готово 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петроградского района Петербурга.
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Заключение по технической экспертизе дома будет готово 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петроградского района Петербурга.