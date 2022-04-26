Снукер. Чемпионат мира. 1/4 финала. Магуайр сыграет с О’Салливаном, Трамп против Бинэма и другие партии

25 апреля в Шеффилде стартуют партии 1/4 финала чемпионата мира по снукеру. Ронни О’Салливан встретится со Стивеном Магуайром, Джадд Трамп против Стюарта Бинэма.

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