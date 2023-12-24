«Оттава» прервала серию из шести поражений подряд. Мартен выиграл первый матч во главе команды с 2004 года

«Сенаторс» обыграли «Питтсбург» (5:4 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Жак Мартен, который сменил Ди Джей Смита на посту главного тренера «Оттавы» и ранее уже возглавлявший клуб, выиграл первый матч во главе команды с 2004 года.