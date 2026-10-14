В ночь на 13 октября Киев содрогнулся от прилёта шести баллистических ракет. Но сирена воздушной тревоги завыла лишь после первых взрывов — украинские военные просто не успели среагировать.
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