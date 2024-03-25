ОСТАНКИНСКИЕ ВЕ...
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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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ВДНХ направит вырученные за выходные средства в помощь пострадавшим в «Крокусе»

ВДНХ в Останкинском районе и ряд резидентов главной выставки страны направят выручку по собственным объектам за выходные дни в помощь пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в «Крокус сити холле».

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